Муниципальные рынки Омска включат в программу приватизации

Комитет по муниципальной собственности горсовета Омска принял решение о включении муниципальных рынков в программу приватизации. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 25 октября на сессии горсовета.

«Администрация Омска нас заверила в том, что 100% акций рынков останется в собственности города, — заявил председатель комитета Максим Астафьев.

Решение о создании рабочей группы для определения перспектив МУП «Муниципальные рынки» было принято комитетом по вопросам экономического развития 12 октября. Как тогда сообщил председатель контрольно-счетной палаты Омска Александр Клюхин, предприятие увеличило выручку со 125 млн руб. в 2019 году до 137 млн руб. в 2022-м. Чистая прибыль выросла с 1,4 млн до 4,9 млн руб. При этом, два филиала МУП из четырех — Центральный и Советский рынки — являются убыточными.

Депутат Алексей Провозин («Единая Россия») тогда заявил, что объем прибыли «рынков» является «позорищем», так как для ремонта зданий рынков предприятию придется собирать деньги на протяжении нескольких лет. Объектам МУП на ремонт необходимо в общей сложности 50 млн руб.

МУП «Муниципальные рынки» создано в 2005 году. Занимается, в первую очередь, сдачей торговых мест в аренду. По данным сайта предприятия, оно располагает 1,4 тыс. торговых мест, общая торговая площадь составляет 22,8 тыс. кв. м, склады занимают 3,5 тыс. кв. м. Рынки ежемесячно посещают 360 тыс. человек.

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Александр Киселев