Минпромторг предложил на год продлить ввоз шифровальной электроники из-за рубежа

Минпромторг подготовил проект постановления, согласно которому разрешение на ввоз иностранного оборудования с функцией криптографического шифрования может быть продлено до конца 2024 года. Документ был опубликован на сайте нормативно-правовых актов 11 октября, обратили внимание «Ведомости».

Изменения предлагается внести в постановление правительства об особенностях ввоза в Россию шифровальных (криптографических) средств, подписанное 9 мая 2022 года. Согласно документу, параллельный импорт таких устройств разрешен до конца 2023 года.

В пояснительной записке к проекту Минпромторга указано, что постановление направлено на «минимизацию рисков зависимости российских импортеров от иностранных изготовителей шифровальных (криптографических) средств». Эти средства служат комплектующими при производстве электронного оборудования компаниями, включенными в перечень системообразующих организаций российской экономики, подчеркивается в документе.

Президент Владимир Путин легализовал параллельный импорт в июне 2022 года, позже его продлили на 2023 год. В Россию допускается завоз утвержденных Минпромторгом товаров, которые легально поставлены в третьи страны, но не разрешены производителем к импорту в РФ. В список разрешенных к ввозу включили электронику, несколько брендов автохимии и инструменты для российской промышленности.

О борьбе с контрафактом на фоне параллельного импорта — в материале «Ъ» «От контрафакта к фальсификату».