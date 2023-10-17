В Москве военнослужащий получил 12,5 года колонии за госизмену

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам и шести месяцам заключения российского военнослужащего Эльдара Камалова, обвиняемого в госизмене. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Его также лишили воинского звания, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

По данным правоохранительных органов, Камалов входил в рядовой состав вооруженных сил РФ. Его арестовали более года назад. Подробности дела засекречены, в связи с чем судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Лаура Кеффер