Алексей Орлов оценил новую купюру с изображением Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов оценил дизайн новой банкноты номиналом 5 тыс. руб., на которой изображены достопримечательности города. В своем telegram-канале он написал, что новая купюра — «дань уважения тем, кто из поколения в поколение своим трудом создавал могущество» Урала и Западной Сибири.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Напомним, новую купюру Банк России представил накануне. Помимо знаковых мест Екатеринбурга на ней изображены стела «Европа-Азия», памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66-параллель» в Салехарде. Алексей Орлов назвал символичным то, что достопримечательности Уральского федерального округа теперь представлены на самой «дорогой» российской банкноте.

Помимо пятитысячной купюры, Центробанк представил обновленную банкноту номиналом 1 тыс. руб. Она посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.

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