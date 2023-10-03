Апраксин двор начали расчищать от незаконной торговли

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) освободили территорию Апраксина двора от незаконных торговых объектов, сообщили в пресс-службе ККИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ККИ Фото: Пресс-служба ККИ

«Общая площадь освобождаемой территории составляет более 100 кв. м.»,— говорится в сообщении.

В пресс-службе комитета уточнили, что на территории были размещены 14 торговых точек (деревянно-металлические сборно-разборные конструкции, деревянные стенды и столы) по продаже одежды, обуви, игрушек, аксессуаров для мобильных телефонов, табачной продукции и так далее.

Ранее в отношении этих участков, находящейся в собственности города, сотрудниками ККИ было проведено обследование и выданы уведомления о необходимости добровольного освобождения самовольно занятой территории, но требование комитета не удовлетворили.

Теперь нарушители должны будут возместить денежные средства, затраченные на принудительный демонтаж торговых точек.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга начали освобождать незаконно занятые помещения в здании бывшего Сберегательного банка на набережной реки Фонтанки, д. 78, где в ночь на 24 сентября несколько сотен человек устроили рейв в духе петербургских девяностых.

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