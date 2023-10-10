Более шести тысяч жителей Кубани в осенний призыв отправятся на срочную службу

В ходе осенней призывной кампании в Вооруженные Силы Российской Федерации пойдут служить около шести тысяч жителей Краснодарского края, сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева. Большинство кубанских призывников будет служить в подразделениях Южного военного округа.

По словам главы Кубани, регион традиционно занимает лидирующие позиции в России как по количеству, так и по качеству подготовки призывников. Этому способствует масштабная военно-патриотическая работа, которую проводят органы исполнительной власти, ДОСААФ и Кубанское казачье войско. По итогам весенней призывной кампании текущего года в ряды Вооруженных Сил России призвано 300 казаков Кубанского казачьего войска, что составило 100% от задания, установленного штабом Южного военного округа.

Призывники из Краснодарского края направляются для прохождения срочной службы в ракетные войска стратегического назначения, воздушно-космические силы и воздушно-десантные войска, а также в Президентский полк. Администрация Краснодарского края в ходе последних призывных кампаний несколько раз напоминала о том, что солдаты срочной службы не направляются в зону специальной военной операции.

Анна Перова, Краснодар