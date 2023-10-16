При пожаре в Курортном районе Петербурга погиб человек

Смертельный пожар произошел поздно вечером накануне, 15 октября, в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Информация о возгорании по адресу: Театральная улица, д. 10 поступила на пульт дежурного в 23:07, сообщили в региональном управлении МЧС.

По уточненным данным, в одноэтажном нежилом доме размерами 10х10 метров происходило горение по всей площади.

Пожар был ликвидирован в 23:43.

На месте происшествия был обнаружен погибший. Подробности ЧП в настоящее время выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что во Фрунзенском районе Петербурга в ночь на 16 октября по повышенному номеру сложности тушили пожар в автосервисе на улице Фучика.

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