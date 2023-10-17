В Красноярске установят пять зарядных станций для электробусов

До конца года в Красноярске планируется установка двух зарядных станций (ЭЗС) для электробусов, сообщает компания «Россети Сибирь», которая по итогам конкурса стала поставщиком этого оборудования. Они будут предназначены для зарядки 11 электробусов, которые уже приобретены городом у поставщика в Беларуси. Всего до конца января парк городского пассажирского транспорта пополнят 20 электробусов и пять ЭЗС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Планируется, что электробусы будут заряжаться в специализированном депо возле ул. Высотной, а также на конечных остановках маршрутов. Мощность одной ЭЗС – 300 кВт, среднее время зарядки составит 25-40 минут, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что стоимость госконтракта на поставку 11 новых электробусов и трех зарядных станций для них составляла 531,6 млн руб. Новая техника приобретается в рамках нацпроекта «Чистый воздух».

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Оксана Павлова