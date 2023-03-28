На закупку 11 электробусов для Красноярска направлено 536 млн рублей

Власти Красноярска объявили торги на поставку 11 новых электробусов и трех зарядных станций для них, сообщает мэрия. Начальная стоимость госконтракта – 531,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Согласно условиям торгов, подрядчик должен также обеспечить гарантийное обслуживание в течение двух лет. Электробусы с автономным ходом не менее 50 км будут рассчитаны на 80 пассажиров. Также они будут адаптированы для поездок маломобильных пассажиров и оборудованы системами ГЛОНАСС, климат-контроля, видеонаблюдения, Wi-Fi и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.

Новая техника приобретается в рамках нацпроекта «Чистый воздух». В мэрии отметили, что опыта эксплуатации электробусов в Сибири еще не было «Мы одними из первых за Уралом испытаем, как машины себя поведут на дорогах при низких температурах, на сколько хватит зарядки аккумулятора, удобны ли они для пассажиров», — отметил руководитель департамента транспорта Красноярска Максим Силкин.

Еще девять электробусов планируется закупить для городского автопарка в рамках федеральной программы модернизации городского электротранспорта.

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Оксана Павлова