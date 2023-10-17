Кулеба заявил, что 59 компаний из 23 стран согласны производить оружие с Киевом

59 компаний из 23 стран присоединились к украинскому альянсу оборонных индустрий, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, они будут вместе с Украиной производить оружие.

«Уже 59 компаний из 23 стран мира присоединились к альянсу оборонных индустрий. Они будут вместе с Украиной производить необходимое оружие»,— сказал господин Кулеба в эфире телемарафона (цитата по «РИА Новости»).

Украина создала международный оружейный альянс в начале октября. В первом Международном форуме оборонных индустрий принимали участие больше 250 компаний ВПК из 30 стран мира.

Подробнее о форуме — в материале «Ъ» «Киев уходит в глобальную оборону».