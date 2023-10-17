Ozon отрицает введение новых штрафов для партнеров

Пресс-служба Ozon отреагировала на сообщение Telegram-канала Mash о введении новых штрафов для партнеров. Маркетплейс отрицает, что вводились новые санкции. Однако он подтвердил взимание «платы за критические нарушения информации в карточках товара» со 2 октября.

Teleram-канал утверждал, что Ozon повысил штрафы для продавцов в 2,5 раза, ужесточил контроль за отменами заказов, расширил перечень нарушений и планирует убрать пониженную комиссию на товары Apple.

«Новых штрафов для партнеров за отмену и просрочку заказов мы не вводили»,— сообщила пресс-служба Ozon «РИА Новости». Утверждается, что и раньше штраф для партнеров составлял 1,5% от стоимости товара, если продукция не отгружается вовремя или если заказы отменяются. С 15 октября изменился минимальный размер списания, теперь он составляет 50 руб.

Mash утверждал, что штрафы за нарушения в карточках введут с 27 октября. Маркетплейс сообщил, что «плата за критические нарушения» появилась еще летом, но до 2 октября начислялось не больше 10% от этой платы. «Сейчас мы дополнили список ситуаций, в которых применяется плата за обработку карточек. Например, если продавец нарушает законодательство и размещает карточку товара для взрослых с изображением обнаженных частей тела, а маркировку 18+ не указывает. Либо если изображение на карточке нарушает авторские права»,— сообщили в пресс-службе.

Пониженная комиссия в размере 0,5% на технику Apple, как объяснили в Ozon, вводилась на время выхода новинки. После снижения ажиотажа «компания предупредила продавцов, что через две недели комиссия вернется на прежний уровень».

Так называемая заморозка вводится против партнеров, которые превышают порог в одну треть отмененных заказов. За неделю продавец может наладить процессы, «чтобы без проблем выполнять заказы», считают в Ozon.

Леонид Уварчев