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Коммерсантъ FM
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Суд продлил арест сопредседателю «Голоса» Григорию Мельконьянцу

Басманный районный суд города Москвы продлил срок ареста сопредседателю движения «Голос» (признано иноагентом) Григорию Мельконьянцу на три месяца — до 17 января 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Григорий Мельконьянц (слева) и адвокат Михаил Бирюков

Григорий Мельконьянц (слева) и адвокат Михаил Бирюков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Григорий Мельконьянц (слева) и адвокат Михаил Бирюков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Григорию Мельконьянцу предъявлено обвинение по делу об организации работы нежелательной неправительственной организации (ч. 3, ст. 284.1 УК РФ). Максимальное наказание этой части — лишение свободы до шести лет.

Обыски в рамках данного дела прошли в августе текущего года: силовики провели обыски дома у Григория Мельконьянца в Москве и еще у 14 сотрудников «Голоса» в восьми регионах. Арестовали Григория Мельконьянца на следующий же день, 18 августа.

«Голос» — движение в защиту прав избирателей, созданное в 2013 году участниками ассоциации «Голос», основанной еще в 2000 году, но ликвидированной после признания иноагентом. 18 августа 2021 года Минюст признал иноагентом движение «Голос». В 2022 году Роскомнадзор заблокировал сайт движения из-за публикации «недостоверной общественно значимой информации о российской военной операции на Украине».

Анастасия Ларина

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