Таможенники обнаружили 95 тысяч пачек поддельных сигарет на складе в Ленобласти

Сотрудники Санкт-Петербургской таможни и полиции обнаружили на складе в Ленинградкой области крупную партию контрафактных сигарет, было изъято 95 тысяч пачек сигарет, сообщила пресс-служба таможни.

На складе, расположенном в Ломоносовском районе области, хранились сигареты без акцизных марок и других средств идентификации. Марки, указанные на пачках: Marlboro, Dove, Winston, LD, L&M и др. Сотрудники таможни установили, что сигареты были произведены в Республике Беларусь, ОАЭ, США, Сербии и Швейцарии. Владельцы склады не смогли подтвердить законность ввоза табачной продукции в Россию.

В Санкт-Петербургской таможне решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 171.1 УК РФ (хранение и сбыт немаркированной табачной продукции).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудники таможни обнаружили у двух граждан Таджикистана 285 незадекларированных флаконов парфюма в аэропорте Пулково. Перевозившие духи и туалетную воду строители из Душанбе сообщили, что выполняли просьбу друга и не подозревали о незаконности такой транспортировки.

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