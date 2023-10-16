Свердловский омбудсмен проверила камеры для задержанных в полиции Ревды

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила помещения изолятора временного содержания (ИВС) в полиции Ревды, чтобы проверить их состояние, а также соблюдение прав и законных интересов граждан, содержащихся в ИВС. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, госпожа Мерзлякова изучила материально-техническое обеспечение помещений изолятора и медпункта, проверила наличие литературы для задержанных, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований — освещение, вентиляцию, температурный режим в камерах.

«Правозащитники пообщались не только с сотрудниками ИВС, но и подозреваемыми. По итогам визита территориальному ОВД был дан ряд рекомендаций по качественному улучшению условий, как для сотрудников при исполнении ими служебных обязанностей, так и для лиц, содержащихся в камерах. Выводы проверяющих в обязательном порядке будут доложены руководству гарнизона для принятия мер реагирования в установленном порядке»,— уточнил полковник Горелых.

Напомним, в августе Татьяна Мерзлякова поддержала выделение квот на поступление в вузы для детей участников специальной военной операции (СВО). Омбудсмен призвала не завидовать льготам, которые получают семьи мобилизованных. В качестве аргумента Татьяна Мерзлякова посоветовала противникам квот для детей участников СВО отправиться в зону спецоперации. «Я всем говорю — мобилизация, сейчас контракт можно подписать всем желающим. Пусть поедут, и ребенок поступит»,— сказала она.

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