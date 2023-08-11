Мерзлякова призвала не завидовать льготам для детей мобилизованных

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова поддержала выделение квот на поступление в вузы для детей участников специальной военной операции (СВО). Об этом омбудсмен рассказала в ходе пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Омбудсмен призвала не завидовать льготам, которые получают семьи мобилизованных. В качестве аргумента госпожа Мерзлякова посоветовала противникам квот для детей участников СВО отправиться в зону спецоперации. «Я всем говорю — мобилизация, сейчас контракт можно подписать всем желающим. Пусть поедут, и ребенок поступит»,— сказала она.

Госпожа Мерзлякова отметила, что свердловские вузы увеличили количество бюджетных мест, поэтому прием детей участников спецоперации не отразится на абитуриентах, поступающих не по льготе.

«Я не сторонник того, чтобы у нас учились люди, не способные к обучению, но в данной ситуации я за то, чтобы эти льготы были. Я понимаю, что уходя на передовые позиции, солдат должен быть спокоен, что дети никогда не осудят его за то, что он ушел защищать Родину»,— подчеркнула омбудсмен.

Напомним, В мае 2022 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников спецоперации могут поступать в вузы по особой квоте. В мае 2023 года Минобрнауки рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для студентов, принимавших участие в спецоперации, а также для членов их семей. Учебные заведения обязаны закреплять за ними 10% от общего числа бюджетных мест для поступающих на программы бакалавриата и специалитета.

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Василий Алексеев