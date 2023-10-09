На фоне нехватки складов стоимость аренды помещений возросла в Петербурге на 30%

Стоимость аренды складских помещений в Санкт-Петербурге относительно начала 2023 года возросла на 30% на фоне нехватки этих помещений, привели данные в консалтинговой компании NF Group.

В работающих и строящихся объектах средневзвешенная запрашиваемая арендная ставка в комплексах класса А дошла до 7 500 руб./кв. м/год (без учета OPEX и НДС), когда в январе еще была на уровне 5750 руб./кв. м/год. По оценкам экспертов, стоимость аренды помещений до конца года вырастет до 8 000 руб./кв. м/год.

Возросшие расценки на съем помещений не отпугнули арендаторов, спрос так и остался по-прежнему на максимальном уровне. Аналитики прогнозируют, что к концу 2023 года в Петербурге появятся свободные помещения за счет ввода спекулятивных комплексов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге осталась малая часть свободных складов, их доля от общего числа составила 0,4% на конец сентября.

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