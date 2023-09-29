«Сочи Парк» девятый раз признали лучшим парком развлечений России

По итогам международного XXI смотра-конкурса «Хрустальное колесо» — 2023 «Сочи Парк» снова стал лучшим открытым парком развлечений с количеством посетителей более 1 млн в год. Жюри оценивало объекты по количеству, качеству и безопасности аттракционов, а также новациям года, сообщает пресс-служба парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Сочи Парк» Фото: «Сочи Парк»

«Этот год для нас стал успешным, результативным и дал хорошую базу для старта следующего десятого юбилейного мощнейшего сезона, в котором нас ждут большие открытия и грандиозные премьеры»,— отметила гендиректор «Сочи Парка» Людмила Кузнецова.

С начала 2023 года сочинский парк посетили уже более 1,3 млн человек. В этом году в нем открыли самый большой водный аттракцион в Европе. В 2024 году планируется запустить экстремальный и семейный аттракционы.

Парк получает награды ежегодно с момента своего открытия. Ранее объект побеждал в номинациях «Лучший дизайн-проект тематизации парка развлечений» и «Лучшая инновация в области тематизации объекта в парке».

Татьяна Ручкина

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