В Екатеринбурге установят более 200 новых лавок

На улицах Екатеринбурга установят 201 новую лавку. Большинство из них появится на ул. Вайнера. 70 скамеек будут двухместными и со спинками, 104 — трехместными без спинок, а еще 17 — одноместными. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Там также установят 100 урн и 70 вазонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

При этом ул. Вайнера также уберут 20 старых лавок. Их отправят на ремонт, а позже перенесут в парки и скверы Ленинского района.

Новые скамейки также появятся на ул. 8 Марта на участке от просп. Ленина до ул. Малышева, а также на тротуаре в районе подземного пешеходного перехода в Исторический сквер. Установка всех лавок должно завершиться до конца октября. На проспекте Ленина появятся шесть шахматных площадок и 10 вазонов, а на улице 8 Марта — 10 лавок и 14 урн.

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