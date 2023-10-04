Орловская область вошла в число регионов с наименьшей долей зарплат от 100 тыс. рублей

Орловская область оказалась среди десяти российских регионов с минимальной долей работников, получающих 100 тыс. руб. в месяц (до вычета НДФЛ) и выше. Об этом говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Согласно этим данным, на Орловщине зарплату в 100 тыс. руб. и выше получают всего 3,5% населения (4718 человек).

В остальных регионах Черноземья ситуация складывается чуть лучше. В Воронежской области зарплату свыше 100 тыс. руб. получают 7,3% работников (29 тыс. человек), в Белгородской — 6% (18 тыс.), в Липецкой и Курской областях — 6,5% (примерно по 14 тыс.), в Тамбовской — 4% (6 тыс.).

Аналитики отмечают, что наибольшая доля работников с зарплатой свыше 100 тыс. руб. в месяц наблюдается в сфере добычи полезных ископаемых (45,4%), в финансах и страховании (41,3%), в области информации и связи (сфера IT, телекоммуникации, телевидение и радио, издательская деятельность; 41,1%). Реже такую зарплату получают работники научной и технической сферы (34%), а также строители (29,7%).

Менее всего зарплата свыше 100 тыс. руб. распространена в сельском хозяйстве (6,2% работников), в сфере образования (7,2%), гостиничном и ресторанном бизнесе (8,1%), в области культуры, спорта и развлечений (8,4%), а также в ЖКХ (8,6%).

В исследовании рассматривались только «белые» зарплаты на крупных и средних предприятиях. Малый и микробизнес при этом не учитывался. По словам президента сети FinExpertiza Елены Трубниковой, это обусловлено тем, что там заработки «традиционно ниже, а зарплата в 100 тыс. руб. встречается гораздо реже».

Ранее сообщалось, что в Черноземье самые низкие и самые высокие зарплаты отличаются примерно в пять раз. Набольшее неравенство было зафиксировано в Воронежской области.

Егор Якимов