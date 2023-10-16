Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Голосу потребовали защиту

Нужно ли прописать в законе нормы для использования записи речи гражданина

Охрану голоса человека хотят закрепить законодательно. Профессиональное сообщество считает, что нейросети могут быть угрозой. Современные инструменты синтеза речи способны скопировать тембр человека и озвучить им любой текст. Законодательную возможность обезопасить граждан от подобных неправомерных заимствований обсуждают в Совете федерации, сообщают «Известия». На прошлой неделе там прошел круглый стол с участием юристов, дикторов и представителей музыкальной индустрии. Почему охрана голоса должна оговариваться в законе? Выяснял Иван Хорушевский.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Прецеденты «краж голоса» уже были. Один из самых громких случаев — дело актрисы Алены Андроновой, о котором “Ъ FM” уже рассказывал летом. Она озвучила для Тинькофф-банка большой объем текста, а позже узнала, что ее голос свободно использовался компаниями в рекламе, в том числе и для порносайтов. Девушка рассказала свою историю в личном канале:

«Все началось в 2019 году. Мне прислали приглашение на кастинг. Я его прошла. В договоре не было никаких подробностей. Когда я приехала в студию, выяснилось, что мы записываем большой массив текстов для озвучивания нейросети. Я напряглась. Мне было сказано, что мой голос заменит собой колл-центр. Я согласилась. Год назад мой друг задал мне вопрос, озвучивала ли я когда-либо порнорекламу. Я говорю: нет. Все это время моим голосом продолжали синтезировать порно, рекламу эротических чатов, даже студии, с которыми я работала как актриса, купили этот синтез».

Как бизнес предложил не объявлять аудиовизуальные произведения бесхозными

Чтобы избежать подобных случаев в будущем, парламентарии предлагают зафиксировать охрану голоса в Гражданском кодексе по аналогии с изображением. В законопроекте этому посвящена отдельная статья. Кроме того, голос предлагают включить в список нематериальных благ.

И хотя этот перечень открытый, то есть официально не ограничен перечисленными там пунктами, уточнения все же нужны, говорит доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Волгоградского филиала РАНХиГС Тамара Богданова:

«Статью об использовании изображения гражданина все-таки стоит дополнить и параметром о голосе гражданина. Если мы внесем изменения в ст. 152.1, то фактически она будет работать так же, как с внешним обликом, когда любое лицо не может без согласия взять фотографию человека даже из свободных источников и использовать, как вздумается. С голосом то же самое. Если это будет урегулировано в Гражданском кодексе дополнительно, то это только плюс».

Согласно законопроекту, владелец голоса получит право требовать удаления из интернета записи, если она распространялась без его согласия. В том числе инициатива защищает граждан от случаев искусственного синтеза голоса, с помощью которого можно сгенерировать речь конкретного человека уже без его непосредственного участия.

Действующих норм для защиты голоса недостаточно, считает управляющий партнер юридической компании «Семенов и Певзнер» Роман Лукьянов. Но, по его словам, главный вопрос — ответственность для нарушителей:

Как бизнесу выполнять требования закона о защите чувствительной информации в облаке

«У нас, с одной стороны, формально открытый перечень для материальных благ, но, как показывает опыт, если ты прямо что-то не упоминаешь в нормах, то этого как бы и не существует. Возможные будущие нормы о голосе должны быть трансформированы во что-то более серьезное.

Например, в сфере интеллектуальной собственности для отдельных объектов, кроме классических убытков, есть компенсация до 5 млн руб. или двойная стоимость права использования. Вот если бы какая-то аналогичная мера ответственности была предусмотрена и для сферы несанкционированного использования изображения и голоса, то правообладатели бы чаще защищались, и это имело бы большую превенцию».

Вопросом права на голос озабочены и за рубежом. В начале августа Financial Times сообщала, что защиту от синтезаторов речи обсуждают Google и Universal Pictures. Они планируют лицензировать голоса знаменитостей.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова, Илья Сизов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...