Голосу потребовали защиту

Охрану голоса человека хотят закрепить законодательно. Профессиональное сообщество считает, что нейросети могут быть угрозой. Современные инструменты синтеза речи способны скопировать тембр человека и озвучить им любой текст. Законодательную возможность обезопасить граждан от подобных неправомерных заимствований обсуждают в Совете федерации, сообщают «Известия». На прошлой неделе там прошел круглый стол с участием юристов, дикторов и представителей музыкальной индустрии. Почему охрана голоса должна оговариваться в законе? Выяснял Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Прецеденты «краж голоса» уже были. Один из самых громких случаев — дело актрисы Алены Андроновой, о котором “Ъ FM” уже рассказывал летом. Она озвучила для Тинькофф-банка большой объем текста, а позже узнала, что ее голос свободно использовался компаниями в рекламе, в том числе и для порносайтов. Девушка рассказала свою историю в личном канале:

«Все началось в 2019 году. Мне прислали приглашение на кастинг. Я его прошла. В договоре не было никаких подробностей. Когда я приехала в студию, выяснилось, что мы записываем большой массив текстов для озвучивания нейросети. Я напряглась. Мне было сказано, что мой голос заменит собой колл-центр. Я согласилась. Год назад мой друг задал мне вопрос, озвучивала ли я когда-либо порнорекламу. Я говорю: нет. Все это время моим голосом продолжали синтезировать порно, рекламу эротических чатов, даже студии, с которыми я работала как актриса, купили этот синтез».

Чтобы избежать подобных случаев в будущем, парламентарии предлагают зафиксировать охрану голоса в Гражданском кодексе по аналогии с изображением. В законопроекте этому посвящена отдельная статья. Кроме того, голос предлагают включить в список нематериальных благ.

И хотя этот перечень открытый, то есть официально не ограничен перечисленными там пунктами, уточнения все же нужны, говорит доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Волгоградского филиала РАНХиГС Тамара Богданова:

«Статью об использовании изображения гражданина все-таки стоит дополнить и параметром о голосе гражданина. Если мы внесем изменения в ст. 152.1, то фактически она будет работать так же, как с внешним обликом, когда любое лицо не может без согласия взять фотографию человека даже из свободных источников и использовать, как вздумается. С голосом то же самое. Если это будет урегулировано в Гражданском кодексе дополнительно, то это только плюс».

Согласно законопроекту, владелец голоса получит право требовать удаления из интернета записи, если она распространялась без его согласия. В том числе инициатива защищает граждан от случаев искусственного синтеза голоса, с помощью которого можно сгенерировать речь конкретного человека уже без его непосредственного участия.

Действующих норм для защиты голоса недостаточно, считает управляющий партнер юридической компании «Семенов и Певзнер» Роман Лукьянов. Но, по его словам, главный вопрос — ответственность для нарушителей:

«У нас, с одной стороны, формально открытый перечень для материальных благ, но, как показывает опыт, если ты прямо что-то не упоминаешь в нормах, то этого как бы и не существует. Возможные будущие нормы о голосе должны быть трансформированы во что-то более серьезное.

Например, в сфере интеллектуальной собственности для отдельных объектов, кроме классических убытков, есть компенсация до 5 млн руб. или двойная стоимость права использования. Вот если бы какая-то аналогичная мера ответственности была предусмотрена и для сферы несанкционированного использования изображения и голоса, то правообладатели бы чаще защищались, и это имело бы большую превенцию».

Вопросом права на голос озабочены и за рубежом. В начале августа Financial Times сообщала, что защиту от синтезаторов речи обсуждают Google и Universal Pictures. Они планируют лицензировать голоса знаменитостей.

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Ульяна Горелова, Илья Сизов