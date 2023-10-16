В Саратове прокуратура вернула на дополнительное следствие дело Ивана Козаченко

Пресс-служба СУ СКР Саратовской области предоставила «Ъ» информацию за подписью заместителя руководителя отдела — руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел Александра Маркова о возвращении прокуратурой дела бывшего заместителя регионального министра транспорта и дорожного хозяйства Ивана Козаченко на дополнительное следствие.

Напомним, господину Козаченко вменяют злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) в бытность замглавы Энгельсского района. Следствие настаивает на виновности экс-чиновника в выделении многодетным семьям участков в сантирано-защитной зоне кладбища, где невозможно строительство инфраструктуры и домов.

В июне этого года региональный СКР сообщил об окончании расследования и передаче дела в прокуратуру. Тогда «Ъ» удалось найти на сайте Энгельсского района документы о выделении многодетным выше обозначенных участков за подписью ныне депутата Государственной думы, а тогда главы муниципалитета Александра Стрелюхина.

На вопрос «Ъ», опрашивали ли господина Стрелюхина, в СКР ответить не смогли, сославшись на тайну следствия. Но «уголовное дело возвращено прокурором следователю для проведения дополнительного расследования». «Указанное решение обжалуется вышестоящему прокурору», — уточнили следователи.

Дарья Васенина

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