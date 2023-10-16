Газовые автозаправки появятся в Сестрорецке и на Салтыковской дороге

Правительство Санкт-Петербурга одобрило предоставление ООО «Газпром газомоторное топливо» земельных участков в Сестрорецке и на Салтыковской дороге под строительство газовых автозаправок, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Решение было принято на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. На станциях помимо заправки легкового и грузового транспорта будет предусмотрен сервис для водителей и пассажиров. Заправки будут построены за счетсредств инвестора в рамках стратегического инвестиционного проекта «Строительство сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций».

Ранее «Ъ-СПб» сообщил, что в начале февраля 2023 года было согласовано строительство трех газовых заправок — в Невском, Курортном и Приморском районах. Проектом «Строительство сети АГНКС» предусмотрено строительство сети из 25 заправок в городе. Запланированный объем инвестиций — около 5 млрд руб. С 2016 по 2022 год были введены в эксплуатацию 14 заправочных станций.

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