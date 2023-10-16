BBC и Guardian отстранили от работы некоторых журналистов за симпатии к «Хамасу»

BBC отстранила от работы шестерых репортеров, работающих на Ближнем Востоке, и начала внутреннее расследование из-за их постов в соцсетях, в которых они выражали поддержку действиям «Хамаса» против Израиля. Об этом пишут Financial Times и другие СМИ. Речь идет о сотрудниках арабского подразделения BBC. Как сообщают СМИ, эти посты были удалены, в них боевиков «Хамаса» называли «борцами за свободу», а атаку на Израиль описали как «утро надежды». Кроме того, сообщается, что некоторые из этих репортеров ставили лайки под постами с видео и фото этой атаки, тел убитых и т. д.

В BBC заявили, что в срочном порядке расследуют данную ситуацию. В медиакорпорации действуют довольно строгие правила в отношении того, что ее сотрудники могут писать в соцсетях по общественно-политическим вопросам. Ранее BBC критиковали за отказ называть боевиков «Хамаса» террористами. Одновременно с этим несколько дней назад пропалестинские активисты облили офис BBC красной краской, обвинив медиакорпорацию в оправдании «оккупации… и военных преступлений Израиля».

The Guardian также заявила, что она не будет продлевать контракт с карикатуристом Стивом Беллом, сотрудничавшим с газетой несколько десятилетий. На прошлой неделе господин Белл пожаловался на решение соцсети X удалить его карикатуру, на которой был изображен премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Стив Белл заявил, что «уже почти невозможно нарисовать (карикатуру.— ''Ъ'') на эту тему в The Guardian, не будучи обвиненным в использовании "антисемитских стереотипов"».

Яна Рождественская