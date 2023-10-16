Внедрение ИИ на заводе ЖБК в Краснодаре увеличило производительность труда на 47%

В понедельник, 16 октября, на федеральной территории Сириус (Сочи) прошел первый день всероссийского форума «Сделай больше!» организованного движением «Опора России». Мероприятие собрало предпринимателей и экспертов из разных регионов, которые два дня будут делиться друг с другом передовыми практиками в области менеджмента и бизнеса.

На первом дне форума прошло четыре сессии, на одной из которых выступил представитель Министерства экономического развития РФ Никита Якунов. По его словам, в Китае зафиксирован самый высокий уровень внедрения искусственного интеллекта (ИИ) - 58% в различных отраслях и государственном управлении. «В то время как Россия показывает результат в 23% и занимает 12 место в рейтинге G20 сразу после ЮАР»,— отметил господин Якунов.

Также на форуме была презентована Рекомендательная система выбора поставщиков. Один из ее разработчиков — представитель «Опоры России» Петр Заборцев. Рекомендательная система менеджмента производства уже создана и внедрена на краснодарском заводе по производству железобетонных конструкций «ЖБ-Энерго». Внедрение искусственного интеллекта позволило увеличить производительность труда на предприятии на 47%, а оплату труда сотрудникам — на 50%.

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