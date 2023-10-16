В Орловской области продают восемь недостроенных зданий за 10,6 млн рублей

Восемь недостроенных зданий и земельные участки под ними в деревне Малая Куликовка Орловского района Орловской области выставлены на продажу посредством аукциона. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 10,6 млн руб. Информация об этом была размещена на информационном портале региона.

Объекты разделены на восемь лотов по принципу «здание + участок». Общая площадь зданий, каждое из которых построено на 18%, составляет 675 кв. м., каждого земельного участка — 1,5 тыс. +/- 673 кв. м.

Каждый лот трижды пытались продать на торгах с конца 2022 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 3 ноября. Итоги будут подведены 13 ноября.

О планах по строительству в Липецке банного комплекса за 500 млн руб. на месте двух недостроенных зданий — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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