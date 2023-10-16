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Коммерсантъ FM
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«Газпром экспорт» требует запретить Europol Gaz вести разбирательство в Швеции

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству иск компании «Газпром экспорт» о запрете Europol Gaz продолжать разбирательства в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Об этом решении говорится в материале в картотеке арбитражных дел.

Иск «Газпром экспорта» стал ответным на иск Europol Gaz почти на $1,5 млрд к российской компании из-за прекращения поставок российского газа. Предварительное заседание назначено на 26 октября.

Europol Gaz владеет участком газопровода Ямал—Европа на территории Польши. Сама компания принадлежит российскому «Газпрому» (MOEX: GAZP) и польской нефтегазовой компании PGNIG. В мае 2023 года Europol Gaz подал иск к «Газпрому», который касается «упущенной прибыли» из-за прекращения поставок газа. В январе 2010 года стороны продлили до 2037 года контракт о поставках газа, который должен был кончиться в 2022 году.

Поставки по трубопроводу остановились в марте 2022 года. В российской компании это объяснили отказом Польши оплачивать газ в рублях. PGNIG назвала прекращение поставок нарушением контракта и заявила, что будет добиваться возмещения убытков.

Петр Бузлаев

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