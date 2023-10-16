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Будущее Ростова

Утвержден дизайн-код древнейшего города Ярославской области

В Ростове Ярославской области утвердили новую концепцию развития города или дизайн-код. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Тихомиров. По новой концепции в исторической части расширят пешеходную зону. Столбы, указатели и скамейки будут выполнены в классическом стиле, на зданиях появятся вывески, стилизованные под старину. Кроме того, в исторической части появятся эко-тропа и велодорожки с прудом. Фасады зданий должны быть лаконичных и спокойных цветов.

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Концепция предполагает создание пешеходного каркаса территории в исторической части города, парковочных зон, дополнительное озеленение и освещение.

Концепция предполагает создание пешеходного каркаса территории в исторической части города, парковочных зон, дополнительное озеленение и освещение.

Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)»

Набережную озера Неро планируют выложить плиткой под природный камень с металлическим гербом. Планируется высадить ели и кустарники.

Набережную озера Неро планируют выложить плиткой под природный камень с металлическим гербом. Планируется высадить ели и кустарники.

Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)»

Историческая часть города не будет полностью пешеходной, но дорог, по которым автомобили смогут проехать, станет меньше. В центре Ростова появятся стилизованные вывески и указатели.

Историческая часть города не будет полностью пешеходной, но дорог, по которым автомобили смогут проехать, станет меньше. В центре Ростова появятся стилизованные вывески и указатели.

Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)»

Площадь перед Ростовским кремлем благоустроят. Также будет установлено освещение и уличные часы, благоустроен газон и высажены деревья.

Площадь перед Ростовским кремлем благоустроят. Также будет установлено освещение и уличные часы, благоустроен газон и высажены деревья.

Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)»

В центральной части города появятся новые малые архитектурные формы.

В центральной части города появятся новые малые архитектурные формы.

Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)»

Парковые прогулочные маршруты должны быть выложены крупногабаритной бетонной плиткой со стилизацией под природный камень. На газонах появятся ландшафтные светильники.

Парковые прогулочные маршруты должны быть выложены крупногабаритной бетонной плиткой со стилизацией под природный камень. На газонах появятся ландшафтные светильники.

Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)»

Концепция развития города подразумевает появление велодорожек с специализированным цветным покрытием.

Концепция развития города подразумевает появление велодорожек с специализированным цветным покрытием.

Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)»

Эко-тропа из террасной доски с прудом, местами для сидения и освещением.

Эко-тропа из террасной доски с прудом, местами для сидения и освещением.

Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)»

Зона с павильонами общественного питания.

Зона с павильонами общественного питания.

Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)»

Такими предлагается сделать рекламные вывески, информационные стенды и указатели. При этом запрещается перекрывать ими архитектурные элементы зданий. Также запрещается размещать рекламу на фасадах зданий.

Такими предлагается сделать рекламные вывески, информационные стенды и указатели. При этом запрещается перекрывать ими архитектурные элементы зданий. Также запрещается размещать рекламу на фасадах зданий.

Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)»

Вариант остановки для исторической части Ростова.

Вариант остановки для исторической части Ростова.

Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)»

Рекомендованная цветовая палитра города — спокойные, лаконичные цвета. Палитра на фото будет использоваться при отделке зданий.

Рекомендованная цветовая палитра города — спокойные, лаконичные цвета. Палитра на фото будет использоваться при отделке зданий.

Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)»

Рекомендованный стиль для сувенирной и печатной продукции города.

Рекомендованный стиль для сувенирной и печатной продукции города.

Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)»

Дорожная карта реализации.

Дорожная карта реализации.

Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)»

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Концепция предполагает создание пешеходного каркаса территории в исторической части города, парковочных зон, дополнительное озеленение и освещение.

Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)»

Набережную озера Неро планируют выложить плиткой под природный камень с металлическим гербом. Планируется высадить ели и кустарники.

Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)»

Историческая часть города не будет полностью пешеходной, но дорог, по которым автомобили смогут проехать, станет меньше. В центре Ростова появятся стилизованные вывески и указатели.

Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)»

Площадь перед Ростовским кремлем благоустроят. Также будет установлено освещение и уличные часы, благоустроен газон и высажены деревья.

Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)»

В центральной части города появятся новые малые архитектурные формы.

Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)»

Парковые прогулочные маршруты должны быть выложены крупногабаритной бетонной плиткой со стилизацией под природный камень. На газонах появятся ландшафтные светильники.

Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)»

Концепция развития города подразумевает появление велодорожек с специализированным цветным покрытием.

Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)»

Эко-тропа из террасной доски с прудом, местами для сидения и освещением.

Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)»

Зона с павильонами общественного питания.

Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)»

Такими предлагается сделать рекламные вывески, информационные стенды и указатели. При этом запрещается перекрывать ими архитектурные элементы зданий. Также запрещается размещать рекламу на фасадах зданий.

Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)»

Вариант остановки для исторической части Ростова.

Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)»

Рекомендованная цветовая палитра города — спокойные, лаконичные цвета. Палитра на фото будет использоваться при отделке зданий.

Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)»

Рекомендованный стиль для сувенирной и печатной продукции города.

Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)»

Дорожная карта реализации.

Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)»

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