Будущее Ростова

В Ростове Ярославской области утвердили новую концепцию развития города или дизайн-код. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Тихомиров. По новой концепции в исторической части расширят пешеходную зону. Столбы, указатели и скамейки будут выполнены в классическом стиле, на зданиях появятся вывески, стилизованные под старину. Кроме того, в исторической части появятся эко-тропа и велодорожки с прудом. Фасады зданий должны быть лаконичных и спокойных цветов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Концепция предполагает создание пешеходного каркаса территории в исторической части города, парковочных зон, дополнительное озеленение и освещение. Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)» Набережную озера Неро планируют выложить плиткой под природный камень с металлическим гербом. Планируется высадить ели и кустарники. Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)» Историческая часть города не будет полностью пешеходной, но дорог, по которым автомобили смогут проехать, станет меньше. В центре Ростова появятся стилизованные вывески и указатели. Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)» Площадь перед Ростовским кремлем благоустроят. Также будет установлено освещение и уличные часы, благоустроен газон и высажены деревья. Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)» В центральной части города появятся новые малые архитектурные формы. Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)» Парковые прогулочные маршруты должны быть выложены крупногабаритной бетонной плиткой со стилизацией под природный камень. На газонах появятся ландшафтные светильники. Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)» Концепция развития города подразумевает появление велодорожек с специализированным цветным покрытием. Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)» Эко-тропа из террасной доски с прудом, местами для сидения и освещением. Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)» Зона с павильонами общественного питания. Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)» Такими предлагается сделать рекламные вывески, информационные стенды и указатели. При этом запрещается перекрывать ими архитектурные элементы зданий. Также запрещается размещать рекламу на фасадах зданий. Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)» Вариант остановки для исторической части Ростова. Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)» Рекомендованная цветовая палитра города — спокойные, лаконичные цвета. Палитра на фото будет использоваться при отделке зданий. Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)» Рекомендованный стиль для сувенирной и печатной продукции города. Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)» Дорожная карта реализации. Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)» Следующая фотография 1 / 14 Концепция предполагает создание пешеходного каркаса территории в исторической части города, парковочных зон, дополнительное озеленение и освещение. Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)» Набережную озера Неро планируют выложить плиткой под природный камень с металлическим гербом. Планируется высадить ели и кустарники. Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)» Историческая часть города не будет полностью пешеходной, но дорог, по которым автомобили смогут проехать, станет меньше. В центре Ростова появятся стилизованные вывески и указатели. Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)» Площадь перед Ростовским кремлем благоустроят. Также будет установлено освещение и уличные часы, благоустроен газон и высажены деревья. Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)» В центральной части города появятся новые малые архитектурные формы. Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)» Парковые прогулочные маршруты должны быть выложены крупногабаритной бетонной плиткой со стилизацией под природный камень. На газонах появятся ландшафтные светильники. Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)» Концепция развития города подразумевает появление велодорожек с специализированным цветным покрытием. Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)» Эко-тропа из террасной доски с прудом, местами для сидения и освещением. Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)» Зона с павильонами общественного питания. Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)» Такими предлагается сделать рекламные вывески, информационные стенды и указатели. При этом запрещается перекрывать ими архитектурные элементы зданий. Также запрещается размещать рекламу на фасадах зданий. Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)» Вариант остановки для исторической части Ростова. Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)» Рекомендованная цветовая палитра города — спокойные, лаконичные цвета. Палитра на фото будет использоваться при отделке зданий. Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)» Рекомендованный стиль для сувенирной и печатной продукции города. Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)» Дорожная карта реализации. Фото: Положение № 1118 «Об утверждении концепции развития территории города Ростова (дизайн-код)»