Будущее Ростова
Утвержден дизайн-код древнейшего города Ярославской области
В Ростове Ярославской области утвердили новую концепцию развития города или дизайн-код. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Тихомиров. По новой концепции в исторической части расширят пешеходную зону. Столбы, указатели и скамейки будут выполнены в классическом стиле, на зданиях появятся вывески, стилизованные под старину. Кроме того, в исторической части появятся эко-тропа и велодорожки с прудом. Фасады зданий должны быть лаконичных и спокойных цветов.
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