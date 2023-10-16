Контрафакт ведет в игре

Продавцы видеоигр заявили о четырехкратном падении легального рынка в России. Речь о продажах коробочных изданий в крупных сетях. За первую половину 2023-го они составили меньше 150 тыс. штук против 0,5 млн годом ранее. Статистику Русской ассоциации дистрибуторов и импортеров видеоигр приводит РБК. Участники рынка обвиняют в проблемах контрафакт на маркетплейсах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Игры, которые ввезли в Россию нелегально, стоят существенно дешевле, объясняет гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков: «Складывающаяся ситуация требует от пользователей сокращения издержек, и они больше акцентируют внимание на сером рынке, где можно купить ту или иную игру за меньшие деньги, чем через бывших официальных дилеров, ввозящих параллельным импортом. Это то же самое, что с iPhone. Компания Apple не работает в России, смартфоны сюда завозят различные мелкие и крупные игроки.

Если вы сравните цены в re:Store и у какого-то мелкого игрока, который завозит в баулах, увидите разницу 10-20 тыс. руб. Все дело в аппетитах. В любом случае каждый элемент цепи накручивает свою мзду, которая выливается в определенное увеличение стоимости. Если раньше товар поставлялся напрямую из точки А в точку Б, где вторая — Россия, промежуточных участков не было, то теперь их несколько, и каждый из цепочки берет некую сумму, что влияет на окончательную цену».

С началом боевых действий на Украине Россию покинули многие игровые компании. Они перестали продавать свою продукцию как на физических носителях, так и в цифре. Поэтому рассуждения об официальном рынке звучат странно, считает независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко:

«В общем-то легального рынка в России нет, и все, что мы покупаем, даже в больших дистрибуторских магазинах, это, по сути, серый импорт, то есть игры, которые приходят из Китая, Казахстана и других стран.

В каком-то смысле мы сейчас живем примерно так, как в 1990-х, когда никто не знал разницу между легальной видеокассетой и пиратской. Даже если мы покупаем оригинальные игры, они уж точно официально к нам не приходят. Поэтому говорить о том, что рынок упал, неверно. Он не упал, а полностью исчез.

Мне кажется, в данной ситуации Ассоциации дистрибуторов просто нужно найти какой-нибудь повод, чтобы громко о себе заявить. Потому что большинство геймеров, которые раньше ходили в крупные магазины и покупали одну видеоигру раз в полгода, теперь нашли альтернативные решения, связанные в том числе с маркетплейсами. И этот рынок как раз вырос на 900%, наверное, если попытаться измерить его в цифрах».

При этом маркетплейсы отвергают претензии дистрибуторов игр. Площадки говорят, что проверяют продавцов, а доля контрафакта практически сведена к нулю.

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Илья Сизов