Фигурантам дела о гибели экскурсантов в коллекторе в Москве продлили арест

Басманный суд Москвы продлил арест гендиректору туристического агрегатора «Спутник» Александру Киму и организатору экскурсий по московским коллекторам Никите Дубасу. В августе во время одной из таких экскурсий утонули восемь человек.

Как передает корреспондент «РИА Новости», Александр Ким и Никита Дубас пробудут под арестом до 21 января 2024 года. Следователь мотивировал ходатайство об аресте тем, что результаты медицинских экспертиз, а также ответы из кредитных организаций, МЧС, Гидрометцентра еще не поступили.

Двум фигурантам предъявлены обвинения об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших гибель двух и более человек (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Никто из них не признал вину. Суд также заочно арестовал директора ООО «Авангард» Александра Лазовского. Он уехал из страны и объявлен в международный розыск.

20 августа гид проводил экскурсию для семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. Во время экскурсии начался мощный ливень, коллектор затопило. Участники и экскурсовод, всего восемь человек, утонули. Тела погибших потом вылавливали из Москвы-реки.

Подробности — в материале «Ъ» «Подземный тур привел к арестам».

Анастасия Ларина