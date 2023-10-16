Депутаты ЗакСа предложили пересчитать компенсационные выплаты за снос гаражей

Депутаты фракции «Справедливая Россия — за правду» внесли в Законодательное собрание Петербурга законопроект о расчете компенсаций за снесенные гаражи на основе рыночной стоимости. Документ размещена в базе законопроектов городского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В пояснительной записке говорится, что размер базовой стоимости гаража, на основе которой рассчитывают размер компенсации за снос, был установлен Комитетом по управлению городским имуществом в 2012 года и не пересматривался. Базовая стоимость металлического гаража составляет 46 тыс. руб., железобетонного — 63 тыс. руб., кирпичного — 67 тыс. руб. По итогам 2022 года средний размер выплаты за один гараж составляет 87,5 тыс. руб., максимальная выплата не превышает 120 тыс. руб.

Депутаты указывают на то, что собственники кирпичных и железобетонных гаражей, как правило, не имеют возможности разобрать гараж и перенести его в другое место. Парламентарии считают, что в такой ситуации собственник гаража должен иметь возможность приобрести аналогичный гараж, а цены на железобетонные и кирпичные гаражи начинаются в Петербурге с 300 тыс. руб. Поэтому депутаты предлагают рассчитывать размер компенсационной выплаты на основе «актуальной на соответствующий день рыночной стоимости гаража с учетом его места расположения, и площади».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в октябре начался второй этап сноса гаражей ради строительства развязки в Кудрово. Представители автосообщества сообщили, что большого общественного резонанса расчистка места под перспективные транспортные объекты в Кудрово не вызвала.

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