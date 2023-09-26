Снос с пониманием

В октябре дорожные строители приступят ко второму этапу сноса гаражей в Кудрово для освобождения земли под строительство развязки, сообщили вчера в областном дорожном комитете. Демонтажу подлежат 325 построек вдоль Мурманского шоссе, ранее здесь уже снесли 99 гаражей. Большого общественного резонанса расчистка места под перспективные транспортные объекты в Кудрово не вызвала, говорят представители автосообщества, так как жители понимают важность сооружаемой инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Количество владельцев гаражей, чья собственность изымается путем выкупа, еще уточняется

Фото: road.lenobl.ru Количество владельцев гаражей, чья собственность изымается путем выкупа, еще уточняется

Фото: road.lenobl.ru

Освобождение участка под строительство подземного перехода на Центральной улице, с которого началось сооружение развязки — подъезда к будущему транспортно-пересадочному узлу, началось весной этого года с демонтажа 99 гаражей. Тогда «Ленавтодор» сообщал, что сносу подлежат еще не менее 200 бетонных боксов. «К настоящему времени удалось уточнить количество демонтируемых гаражей во временном отводе. В этом году после демонтажа 325 гаражей больше сноса не будет»,— рассказали в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти, пояснив, что изначально были проблемы с доступом на территорию кооператива «Правобережный». Поэтому точное количество гаражей под снос было невозможно определить.

Количество владельцев гаражей, чья собственность изымается путем выкупа, еще уточняется, сказали в пресс-службе комитета. На развязку в Кудрово Ленобласти был выделен федеральный кредит в размере 4 млрд рублей в прошлом году, полная стоимость проекта — 7,5 млрд рублей. Осенью 2022 года правительство региона проинформировало о выделении 265 млн рублей Смольному на выкуп участков под наземные объекты будущего метро в Кудрово, построить которое планируют в 2029 году. Но сначала дорожники возведут путепровод над Мурманским шоссе и сделают пробивку Центральной улицы к Мурманскому шоссе.

Руководитель региональной общественной организации «СПб.Авто» Святослав Данилов сказал «Ъ-СПб», что широкого общественного резонанса ситуация со сносом гаражей в Кудрово не вызвала, потому что, видимо, жители Кудрово понимают ценность того, ради чего он затеян и что будет построено после демонтажа. «Обычно в подобных ситуациях собирается инициативная группа от 10–15 человек, привыкших пользоваться своими гаражами и вполне обоснованно оказывающих противодействие в связи с их сносом,— поясняет господин Данилов.— И, конечно, задача властей в такой ситуации — обеспечить справедливый выкуп земли».

Возможно, внутри Кудрово есть инициативные группы, выступающие против сноса, но информационный шум не вышел на уровень всего города, рассуждает представитель общественной организации. «Значит, граждане оценили необходимость стройки, важность будущих объектов инфраструктуры и сделали соответствующие выводы»,— заключает господин Данилов.

Александра Тен