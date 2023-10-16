Бывшего директора уральского филиала РАНХиГС могут лишить ученой степени

Бывшего директора Уральского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Дмитрия Репина могут лишить ученой степени. Этот вопрос рассмотрят на заседании диссертационного совета, созданного при Тюменском индустриальном университете. Информация об размещена на сайте вуза.

Заявление о лишении кандидата социологических наук Дмитрия Репина ученой степени подали А. Ростовцев и А. Заякин. Вопрос будет рассмотрен 18 октября.

Господин Репин занял пост директора УИУ РАНХиГС в августе 2018. В ноябре 2019 года он перешел на должность советника ректора академии. На сайте РАНХиГС указано, что сейчас он работает в Институте управления и регионального развития.

В 2019 году СМИ со ссылкой на портал Disser.net сообщали о плагиате в кандидатской диссертации Дмитрия Репина. Якобы почти четверть страниц содержательной части работы содержала «некорректные заимствования» — куски текста, скопированные из чужих трудов без ссылок на авторов.

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