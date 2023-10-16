Отец футболиста «Шахтера» Роспутько подтвердил, что его сын сбежал в Россию

Юрий Роспутько, отец футболиста украинского клуба «Шахтер» Александра Роспутько, подтвердил ИА Regnum информацию о том, что его сын сбежал в Россию. По словам Юрия Роспутько, в РФ Александру будет безопаснее.

«Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из ''Шахтера''. Я могу сказать, что в России ему точно будет безопаснее. Информация о прошении политического убежища неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине в Донецке»,— сказал господин Роспутько.

Отец футболиста также сообщил, что его сын не планирует в ближайшее время присоединяться к какой-либо российской команде. По его словам, Александр Роспутько очень устал от планирования побега и последних месяцев в «Шахтере».

13 октября украинские спортивные СМИ, в том числе проекты «Брутальный футбол» и «Динамомания», сообщили со ссылкой на источники, что 19-летний Александр Роспутько сбежал из «Шахтера» после матча в Юношеской лиге UEFA с «Антверпеном» в одноименном бельгийском городе. По информации источников, футболист не явился в аэропорт, когда команда собиралась вылетать на Украину. Молодежка «Шахтера» обыграла «Антверпен» со счетом 2:1.

Эрдни Кагалтынов