Путин открыл движение по мосту через реку Кальмиус в Мариуполе

Президент Владимир Путин по видеосвязи поучаствовал в церемонии открытия новых и отремонтированных дорожных объектов в пяти регионах. Среди этих объектов — мост через реку Кальмиус в Мариуполе Донецкой народной республики. Мост — часть сухопутной дороги из Ростова-на-Дону в Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Закончен капитальный ремонт моста в Мариуполе, что позволит восстановить транспортное сообщение между несколькими районами города. Но что особенно важно, этот проект ускорит движение по федеральной трассе ''Новороссия'' в сторону Крыма, повысит его транспортную доступность»,— сказал Владимир Путин в начале церемонии.

Мост является узловым элементом улично-дорожной сети Мариуполя и обладает общей протяженностью 141 м. Это часть трассы М-14. Восстановительные работы шли 11 месяцев. Круглосуточно на объекте работали от 30 до 60 человек.

На церемонии также было объявлено об открытии в Ленинградской области моста через реку Свирь, о начале движения на отремонтированных участках автодороги Р-217 «Кавказ» в Дагестане, а также на участках дороги Р-242 Пермь--Екатеринбург в Свердловской области. В Краснодарском крае открылись транспортные развязки на трассе М-4 «Дон».

В церемонии приняли участие в том числе главы пяти регионов: глава Дагестана Сергей Меликов, глава Свердловской области Евгений Куйвашев, глава ДНР Денис Пушилин, глава Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. После их выступлений вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту о готовности объектов и попросил Владимира Путина разрешить их открытие. «Разрешаю, поехали»,— ответил президент.

В результате боевых действий весной 2022 года в Мариуполе были разрушены все автомобильные мосты. 1 сентября текущего года вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал о начале движения по мосту через реку Кальчик в Мариуполе, который специалисты ГК «Автодор» практически построили заново за семь месяцев. Тогда господин Хуснуллин сообщал, что в Мариуполе завершается ремонт 70 км дорог, еще шесть мостов продолжают ремонтироваться.

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