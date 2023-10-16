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В Самарской области начали расчищать территорию подтопления на реке Сускан

Подрядчик начал работы по предотвращению негативного воздействия вод на территорию Ставропольского района Самарской области. Речь идет о сельском поселении Нижнее Санчелеево у реки Сускан, которое почти каждый год страдает от паводка. Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.

Фото: Минлесхоз Самарской области

«Во время весеннего половодья при разливе реки Сускан происходит практически ежегодное затопление и подтопление территории жилой застройки села, приусадебных участков, автодорог, объектов инженерной инфраструктуры. В зону подтопления попадает 230 жилых домов с надворными постройками, в которых проживает 1050 человек; опасные производства»,— говорится в сообщении.

Исполнителю контракта предстоит расчистить участок протяженностью 6,2 км. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Ранее в Самарской области из-за сбросов воды на ГЭС подтопило семь дачных участков. Они находятся на полуострове Копылово.

Георгий Портнов

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