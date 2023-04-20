В Самарской области из-за сбросов воды на ГЭС подтоплены 7 дачных участков

По состоянию на четверг, 20 апреля, на полуострове Копылово остаются подтопленными семь дачных участков. Три из них располагаются на территории СНТ «Гидромеханизатор», четыре относятся к СНТ «Вишенка». Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«От воды освободились три дачных участка (СНТ "Гидромеханизатор"» – два участка, СНТ "Вишенка" – один участок)»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В настоящее время продолжаются повышенные сбросы воды через гидроузел Жигулевской ГЭС. Они будут проводиться до 30 апреля включительно. Ранее в Самарской области из-за паводка подтопило 26 жилых домов и 203 приусадебных участка.

Георгий Портнов