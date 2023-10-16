ЦБ ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 1 и 5 тыс. рублей

Банк России ввел в обращение модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Они выполнены в современном дизайне и имеют усиленный защитный комплекс, сообщили 16 октября в ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Новая тысячерублевая купюра посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Пятитысячная — Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. При этом обе банкноты сохраняют цветовую палитру: 1000 рублей выполнена в бирюзовой гамме, 5000 рублей — в красной.

Кроме этого, на новых банкнотах размещен QR-код, который ведет на страницу Центробанка, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности купюр.

«Ъ-СПб» писал, что летом этого года Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля с изображением основателя группы «Кино», ленинградского музыканта Виктора Цоя.

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