Центробанк выпустил памятную монету с Виктором Цоем

Центробанк во вторник, 18 июля, выпустил в обращение памятную серебряную монету с изображением основателя группы «Кино», музыканта Виктора Цоя, сообщили в пресс-службе банка. Номинал монеты — 3 рубля.

Всего в обращение поступило 5 тысяч таких монет.

Серебряная монета имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. На лицевой стороне представлено изображение музыканта с микрофоном в руке и гитары, от которой отходят языки пламени, выполненные в технике лазерного матирования. Там также указаны годы жизни Виктора Цоя — 1962 — 1990.

Оборотная сторона выполнена традиционно — на ней обозначен номинал монеты и год выпуска, изображен Государственный герб России, сделаны надписи: «Российская Федерация» и «Банк России».

В банке отметили, что выпускаемая монета является законным платежным средством на территории РФ и обязательна к приему по номиналу.

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