Комитет по культуре сделает Дворцовую площадь доступнее для уличных музыкантов

Комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга подготовил изменения, которые упрощают для музыкантов доступ к выступлениям на Дворцовой площади для выступлений, рассказал «Петербургскому дневнику» председатель комитета Федор Болтин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

В Петербурге для выступлений уличных музыкантов согласовано 164 площадки. Самые популярные находятся в центре города — в Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Василеостровском районах. Среди них стрелка Васильевского острова, сад Зимнего дворца, Таврический сад, Ново-Манежный сквер, Дворцовая площадь. Из всех точек вопросы у музыкантов остались только по поводу Дворцовой площади. Согласно закону, действующему в Петербурге с 1 мая 2023 года, один организатор может забронировать площадку для нескольких исполнителей на 30 дней. По словам самих музыкантов, это привело к тому, что один артист бронирует точку на 30 дней и затем передает ее своим знакомым, а другие музыканты попасть на нее не могут. Музыкант, выступающий под псевдонимом Саша Джемующий, рассказал «Ъ-СПб», что на Дворцовой площади музыкантам предлагается две площадки, и одну из них регулярно занимают люди, которые к уличным выступлениям отношения не имеют.

Согласно подготовленным изменениям, срок брони сократится до пяти дней, также теперь ограничат продолжительность выступления — до трех часов в день. В петербургском парламенте обсуждаются и другие изменения в закон об уличных музыкантах: например, предлагается ввести действующую сейчас в Москве систему электронного бронирования.

Подробнее о ситуации с уличными музыкантами в Петербурга читайте в материале «Ъ-СПб» — «Бронь душит ротацию артистов».

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