Inside the Games: соревнования по бобслею и скелетону в рамках ОИ-2026 пройдут за пределами Италии

Глава оргкомитета зимних Олимпийских игр-2026 Джованни Малаго заявил, что соревнования по санному спорту, скелетону и бобслею пройдут за пределами Италии. Это вызвано тем, что не был реализован проект строительства зимней трассы в итальянском городе Кортина-д’Ампеццо, передает издание Inside the Games.

Уточняется, что новую трассу для бобслея, скелетона и санного спорта должны были построить на месте снесенной трассы в имении Эудженио Монти, однако строительство так и не началось, потому что ни одна компания не приняла участие в тендере.

Впервые в истории зимних Олимпийских игр часть соревнований будет проходить за пределами страны-хозяйки. Готовность предоставить свою трассу для проведения соревнований выразили в австрийском городе Инсбруке, передает Inside the Games. Зимняя Олимпиада-2026 должна пройти в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Эрдни Кагалтынов