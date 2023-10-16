В Москве задержали замглавы отдела СКР по Троицкому и Новомосковскому округам

В Москве задержали заместителя руководителя следственного отдела СКР по Троицкому и Новомосковскому административным округам Евгения Соснина, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Как рассказали агентству, Евгения Соснина задержали в рамках уголовного дела о незаконном предпринимательстве (ст. 289 УК РФ).

В Басманном суде Москвы ТАСС заявили, что материалы ходатайства Следственного комитета об аресте Евгения Соснина получили сегодня, 16 октября. «Он подозревается по ст. 289, а также по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере)»,— уточнили в суде.

Максимальное наказание по ст. 289 УК — штраф в размере до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы осужденного за период до двух лет либо лишение права занимать определенные должности на срок до пяти лет. Ст. 165 УК предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет и лишение свободы на срок до двух лет.