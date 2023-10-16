Холодный фронт принесет в Самарскую область сильный ветер и дожди

Похолодание до 0°C ожидается в Самарской области ночью в период с 19 по 21 октября текущего года. Этому будут предшествовать осадки в регионе, сообщает Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Через территорию региона пройдет активный холодный фронт, который вызовет дожди различной интенсивности, сильный порывистый ветер, понижение температуры воздуха»,— говорится в сообщении.

В течение недели погода в регионе сохранит неустойчивый характер. Переменная облачность в Самарской области сменится пасмурным периодом. После этого в пятницу в регионе ожидается мелкий снег, а в субботу – дождь.

Ранее в Самарской области было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. В регионе наблюдались порывы 17-22 м/с, местами – до 25-26 м/с.

Георгий Портнов