В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Сильный юго-западный ветер ожидается в большинстве районов Самарской области в четверг, 12 октября, с 16:00 до 18:00 (MSK+1) с сохранением ночью в пятницу, 13 октября. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

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В частности, в Самарской области в указанный период ожидаются порывы 17-22 м/с, местами – до 25-26 м/с. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение. Также в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности.

Ранее синоптики предупреждали о сильном ветре с грозой в Самарской области. В регионе объявлялся желтый уровень опасности.

Георгий Портнов