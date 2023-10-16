«Один их самых бюджетных вариантов расположен в ВАО»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о разнообразии квартир комфорт-класса на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В экспозиции столичных новостроек сегодня можно подобрать лот, пожалуй, под любой запрос — от студии в домах массового сегмента до просторных пентхаусов в высокобюджетных зданиях. По подсчетам специалистов компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», средневзвешенная стоимость квартиры комфорт-класса в Москве, в старых ее границах, составляет около 14,5 млн руб. Это почти на 3% дороже, чем в конце лета 2023 и 2022 годов.

В экспозиции первичного рынка в бюджете до 7 млн руб. за лот насчитается не менее 650 квартир, они формируют 3% от общей экспозиции. В сравнении с прошлым годом их количество сократилось втрое.

Наиболее доступные по стоимости варианты в новых домах расположены в таких районах как район Косино-Ухтомский, Южное Бутово, Тимирязевский, Крюково, Ховрино, Люблино, Очаково-Матвеевское, Митино, Алтуфьево и Текстильщики. В перечень доступных форматов входят студии площадью от 19,5 квадратных метров с до 23 квадратных метров.

Один их самых бюджетных вариантов расположен в Восточном административном округе Москвы в районе Косино-Ухтомский. Лот отличается не только минимальной ценой в 4,3 млн руб., но и компактной планировкой — лишь 19,5 жилых квадратов.

Месяц назад самая бюджетная квартира в этом районе предлагалась за 3,7 млн руб. С бюджетом от 5 млн руб. можно подобрать жилье в Южном Бутове и Тимирязевском районе. В топ-10 районов, где представлены наиболее доступные квартиры старой Москвы, входят Люблино, Митино и Текстильщики, а также районы Очаково и Алтуфьево.