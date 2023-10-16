В Тюмени скончался экс-начальник ГИБДД Ноябрьска Сергей Смолянский

Ветеран Госавтоинспекции в отставке и экс-начальник ГИБДД Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) Сергей Смолянский скончался в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

С 1976 по 1996 годы Сергей Смолянский проходил службу на различных должностях в подразделениях ГИБДД Тюменской области. В том числе он был командиром взвода ДПС, руководителем ГАИ Калининского РУВД. Свою службу он завершил в должности начальника отдела ГАИ Ноябрьска, который он возглавлял с октября 1987 года.

В пресс-службе ГИБДД ЯНАО «Ъ-Урал» не уточнили возраст Сергея Смолянского. Прощание состоится с 11:00 до 12:00 17 октября по ул. Юрия Семовских, 14 в Тюмени.

Напомним, в апреле в Тюмени на 44-м году жизни скончался начальник Межрайонного отдела ГИБДД регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автомототранспортных средств Валерий Боуш.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте