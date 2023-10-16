В Петербурге задержан один из подростков, нападавших на прохожих

Полиция Санкт-Петербурга задержала одного из основных участников группы подростков, которые нападали на случайных прохожих, сообщили «Ъ» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции установили личности молодых людей, которые нападали на петербуржцев, снимали это на камеру и выкладывали в Telegram-каналы. Утром 16 октября полиция задержала одного из основных участников группы, 18-летнего гражданина России, проживающего на Московском проспекте. Он был доставлен в отдел полиции.

Остальных членов группы разыскивают, в их числе администратор Telegram-канала, в котором размещались ролики. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). В пресс-службе петербургской полиции отметили, что пострадавшие от действий подростков в полицию не обращались.

В ГСУ СК РФ по Петербургу сообщили, что по поручению председателя СКР было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ) в отношении 17-летнего уроженца Азербайджана, другого участника группы. По версии следствия, не позднее 15 октября 2023 он спровоцировал драку с прохожим около одного из домов по улице Ленсовета.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что председатель СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на публикацию в интернете видео, на которых группа подростков устраивала драки на улицах Петербурга со случайными прохожими. Он потребовал от руководителя петербургского главка Олега Бобкова возбудить в этой связи уголовное дело.

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