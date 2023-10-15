Нападения подростков на прохожих в Петербурге обернулись уголовным делом

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении группы подростков, которые нападают на прохожих в Санкт-Петербурге и выкладывают видеозаписи этих нападений в интернет, сообщили в Информационном центре СК.

Главе СК стало известно из одного из Telegram-каналов о том, что группа выходцев из Азербайджана избивает случайных прохожих в Петербурге и снимает это на видео. Затем записи выкладывают в интернет. Молодые люди, выкладывающие ролики, называют себя «азербайджанской мафией».

По информации телеканала «78», канал с шокирующим контентом ведет 18-летний мужчина. На записях подростки разрушают городское имущество, провоцируют драки и создают аварийные ситуации на дорогах. В полиции сообщили, что устанавливают личности, фигурирующие в роликах.

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