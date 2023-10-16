Торги по продаже земель Приазовского винного дома не состоялись

Реализация земельных участков Приазовского винного дома на торгах признана несостоявшейся из-за отсутствия заявок. Сведения об этом опубликованы на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Среди нереализованных лотов значится земельный участок с виноградником в поселке с Кухаривское, в границах плана ЗАО «Воронцовское» площадью 28.4 . кв.м. (заявленная стоимость 906 тыс. руб.), виноградник, площадью 102 тыс. кв.м. (3,2 млн руб.), виноградник площадью 51 тыс. кв.м. со скважиной (3,4 млн руб.) и другие объекты.

В ходе аукциона была продана техника предприятия (тракторный прицеп, колесный трактор, грузовой фургон) на сумму 729 тыс. руб. Общая стоимость представленных на торгах лотов достигала 358 млн руб.

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Приазовский винный дом» было зарегистрировано в 2012 году в Ейском районе. Выращивание винограда является основным видом деятельности предприятия. Наибольшая доля в УК предприятия принадлежит Эмме Саркисян (42%). По итогам 2022 года выручка предприятия составила 59,4 млн руб., убытки 29,5 млн руб.

В мае 2023 года в отношении предприятия было открыто конкурсное производство. Сумма требований кредиторов предприятия достигает 101,9 млн руб., из которых сумма удовлетворенных требований составляет 6,5 млн руб.

Анастасия Донскова

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