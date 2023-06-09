Имущество Приазовского винного дома выставлено на торги за 344,6 млн рублей

Имущество и технику ООО «Приазовский винный дом» планируют продать за 344,6 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В лот входит 10 земельных участков, не занятых виноградниками, право аренды на две территории, 24 единицы автотранспорта, в том числе трактора и комбайны, оборудование для производства вина. Торги назначены на 20 июля 2023 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Приазовский винный дом» зарегистрировано в 2012 году в селе Красноармейское Ейского района Краснодарского края. И. о. конкурсного управляющего является Екатерина Зомба. Общество признано банкротом в мае 2022 года. Выручка за 2022 год составляет 59,4 млн руб. Чистый убыток — 29,5 млн руб.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram