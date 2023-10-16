Суд отправил в СИЗО экс-владельца обанкротившегося банка «Югра»

Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО на три месяца бывшего владельца обанкротившегося банка «Югра» Алексея Хотина. Об этом сообщает ТАСС. Об ужесточении меры пресечения бывшему топ-менеджеру, являющемуся фигурантом дела о растрате более 23 млрд руб., ходатайствовала прокуратура. Ходатайство было связано с тем, что в 2022 году Алексей Хотин допускал нарушения избранной ему меры пресечения.

Банк «Югра» был основан в 1990 году в Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа. В 1994 году был открыт филиал в Москве. К 2012 году банк занимал 272-е место среди банков России по величине активов. В 2013 году банк стал спонсором Ночной хоккейной лиги, в матчах которой участвовал президент России Владимир Путин. С 2013 по 2016 годы активы банка выросли в 38 раз. Тем самым, по объему активов банк переместился с 261-го места (1 января 2013 года) на 28-е место (1 января 2016 года). В основном банк «Югра» в этот период рос за счет привлечения вкладов населения.

В январе 2016 года среди владельцев «Югры» официально появился бизнесмен Алексей Хотин, имевший миноритарный пакет акций в 0,48 %. В 2017 году ему принадлежало 52,42 % акций через швейцарскую Radamant Financial AG. В июле 2017 года ЦБ ввел в банк временную администрацию, после чего отозвал лицензию на банковскую деятельность. Банк был признан банкротом.

Впоследствии в отношении Алексея Хотина было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он в 2014 году привел знакомых на руководящие должности в «Югре» и за три года с их помощью похитил средства банка на 23,6 млрд руб., выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам. В июле суд взыскал с него и группы подконтрольных ему юрлиц более 180 млрд руб. в пользу «Югры». В сентябре суд взыскал с экс-руководства банка еще $1 млн.

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